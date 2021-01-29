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В Бурятии системы водоснабжения построят в 4 районах

В Бурятии системы водоснабжения построят в 4 районах
Общество,  Фото:pixabay.com
Качественную воду получат около тридцати тысяч жителей республики

В 2021 году в Бурятии начнётся строительство систем водоснабжения в четырёх муниципальных образованиях: Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Иволгинском районах. Водоводы появятся в Кяхте по улице Калинина; в селе Турка Прибайкальского района; в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района по улицам В.И. Иванова, 2000 года, Лермонтова, Нагорная, Интернациональная, Новая, Забайкальская, Трактовая, Байкальская, Гоголя, Одноская, переулкам Зелёный, Парковый; в посёлке Тапхар Иволгинского района. Кроме того, продолжится строительство сетей водоснабжения в юго-западной части города Улан-Удэ. Все эти меры позволят обеспечить качественной питьевой водой более 27800 человек.

На сегодняшний день также разрабатываются проекты по строительству систем водоснабжения в других районах республики, в том числе и Улан-Удэ. Так разработана проектная документация по строительству сетей водоснабжения в посёлке Верхняя Берёзовка, а также в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района. После получения положительного заключения госэкспертизы документы будут представлены в минстрой России. Сметная стоимость всех работ, по предварительной оценке, составляет 755 млн рублей, сообщает пресс-служба минстроя РБ.

- Строительство систем водоснабжения началось с отдалённых районов города Улан-Удэ. В этом году присоединились ещё 4 муниципальных образования, они подготовили проекты, в ближайшее время с ними будут подписаны соглашения, а после перейдут к конкурсным процедурам, - отметил заместитель председателя правительства по инфраструктуре Евгений Луковников.
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