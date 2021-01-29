Учащимся предстоит сыграть в «Свою игру», переделать ёхор и снять видео о Сагаалгане
В столице Бурятии состоится городской фестиваль-конкурс «Сагаалган собирает друзей». К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений Улан-Удэ. В 2021 году мероприятие соберёт друзей в формате онлайн. В рамках фестиваля состоятся три конкурса.
Заявки на участие в игре-конкурсе «Оорын наадан» («Своя игра») принимаются до 16 февраля на электронный адрес sagaalgan2021@mail.ru. Отборочный этап игры пройдёт в форме краеведческой викторины 17 февраля с 15:00 до 15:20. Открытие фестиваля и финальный этап «Оорын наадан» состоятся 19 февраля в 14:00 на платформе Zoom.
Также в дистанционной форме будет проведён конкурс видеороликов «Встреча Белого месяца». Заявки и видеоролики принимаются до 19 февраля.
В игре-конкурсе «Шэнэ ёхор хатарая!» («Старый ёхор на новый лад») участникам предстоит заменить старый текст ёхора новым и современным содержанием. Заявки и видеоматериалы также принимаются до 19 февраля. Финал игры-конкурса ёхоров «Дуу хаялсаха» и церемония награждения призёров и победителей фестиваля состоятся 26 февраля.
В соответствии с решением жюри победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами трёх степеней и призами. Все конкурсанты получат сертификаты участников. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ фестиваль-конкурс соберёт друзей
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