Улан-удэнке необоснованно отказали присвоении статуса безработного

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, жительница дважды в электронной форме обращалась в городской Центр занятости населения о постановке на регистрационный учёт в качестве безработного. В личный кабинет заявительницы уполномоченным органом направлены уведомления о необходимости предоставления дополнительной информации, резюме и истории трудовой деятельности. В последующем в связи с непредоставлением резюме женщине отказано в присвоении статуса безработного.



Однако по закону временными правилами регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных основанием для отказа является подтверждение недостоверности сведений, содержащихся в заявлении в электронной форме.



Исполняющему обязанности директора ГКУ «Центр занятости населения г. Улан-Удэ», внесено представление по результатам рассмотрения которого заявительница признана безработной, ей назначено пособие по безработице, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

