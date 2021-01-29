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Улан-удэнке необоснованно отказали присвоении статуса безработного

Улан-удэнке необоснованно отказали присвоении статуса безработного
Общество,  Фото:pixabay.com
В деле разбиралась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, жительница дважды в электронной форме обращалась в городской Центр занятости населения о постановке на регистрационный учёт в качестве безработного. В личный кабинет заявительницы уполномоченным органом направлены уведомления о необходимости предоставления дополнительной информации, резюме и истории трудовой деятельности. В последующем в связи с непредоставлением резюме женщине отказано в присвоении статуса безработного.

Однако по закону временными правилами регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных основанием для отказа является подтверждение недостоверности сведений, содержащихся в заявлении в электронной форме.

Исполняющему обязанности директора ГКУ «Центр занятости населения г. Улан-Удэ», внесено представление по результатам рассмотрения которого заявительница признана безработной, ей назначено пособие по безработице, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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