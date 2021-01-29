Житель Бурятии получил «условку» за наркотики

Мужчина хранил наркотическое вещество у себя дома



42-летний житель Тункинского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и изготовление без цели сбыта наркотического средства в крупном размере».



Судом установлено, что мужчина из собранного снотворного мака изготовил наркотическое средство – экстракт маковой соломы в крупном размере для личного употребления, которое хранил у себя дома.



Органами полиции Тункинского района в ходе процессуальной проверки наркотик обнаружен и изъят.



Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

