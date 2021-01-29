Житель Бурятии получил «условку» за наркотики

Мужчина хранил наркотическое вещество у себя дома
42-летний житель Тункинского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и изготовление без цели сбыта наркотического средства в крупном размере».
Судом установлено, что мужчина из собранного снотворного мака изготовил наркотическое средство – экстракт маковой соломы в крупном размере для личного употребления, которое хранил у себя дома.
Органами полиции Тункинского района в ходе процессуальной проверки наркотик обнаружен и изъят.
Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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