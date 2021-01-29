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Бурятия в лидерах по числу любителей «травки»

Бурятия в лидерах по числу любителей «травки»
Общество, 
В целом по России отмечается снижение потребления марихуаны, но не в Бурятии

Жители России стали реже потреблять марихуану. Так, в 2020 году протоколы об административных правонарушениях составили в отношении 24,8 тысячи потребителей каннабиноидов, тогда как в 2019 году — 27,4 тысячи. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные МВД.

Некоторые регионы лидируют по числу оформленных документов. Так, больше всего протоколов составили в Татарстане (1,91 тысячи), Бурятии (1,25 тысячи) и Астраханской области (1,18 тысячи). Несколько меньше показатели в Краснодарском (1,11 тысячи) и Приморском (1,02 тысячи) краях.

- В свою очередь минимальные цифры по потребителям марихуаны — в Магаданской области (семь человек), Камчатском крае (семь человек) и Ненецком автономном округе (восемь человек). Замыкают пятёрку Кировская и Курская области — там нашли по 11 потребителей наркотика, - говорится в материале NEWS.ru.

В Москве же составили протоколы в отношении 375 любителей «травки», тогда как в Санкт-Петербурге — 316.

В Бурятии традиционно подавляющее большинство наркопреступлений связано как раз с марихуаной. Так, один из начальников ныне расформированного УФСКН как-то делился: «Мы уже «прославились» тем, что наша республика является поставщиком местного сырья во многие регионы страны. Не знаю, байка это или нет, но говорят, что ещё в 80-е годы в метро Москве продавали карту произрастания дикорастущей конопли на территории Бурятии. Мне об этом говорил не один человек, поэтому, возможно, так оно и было».
наркотики марихуана
 
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