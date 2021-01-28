Для села это «огромные деньги»
В небольшом селе Кардон в Тарбагатайском районе Бурятии не могут установить уличные светильники. Местные жители пожаловались в группу «Тарбагатай-инфо. 24/7».
- Мы хотели бы узнать, когда у нас в селе сделают уличное освещение, т.к. практически во всех сёлах Тарбагатайского района уже есть свет. Задавали вопрос главе сельского поселения, отвечает все зависит от РЭСа, - поинтересовались сельчане.
Администраторы группы «Тарбагатай-инфо» задали вопрос местных жителей главе поселения Шалутское Елене Мясниковой. Как оказалось, светильники есть. Они были закуплены в прошлом августе по «Народному бюджету» на сумму 45 тысяч рублей.
- В связи с тем, что РЭС загружены и идёт подключение в порядке очереди среди поселений, работы по подключению в Кардоне перенесены на лето 2021. Установка светильников будет осуществляться за счёт бюджета поселения. А это огромные суммы, - заключила Елена Мясникова.
Село в Бурятии получит долгожданные уличные светильники
Общество, Фото:
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