Фельдшер получила медаль «За трудовую доблесть»
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции провел торжественную церемонию награждения сотрудников и работников ведомственных медицинских организаций. 26 сотрудникам и работникам медицинских организаций системы МВД были вручены государственные и ведомственные награды.
В числе отмеченных – сотрудница медико-санитарной части ГУ МВД России по Иркутской области, фельдшер Восточно-Сибирского института МВД Анна Гущина. Ей вручена ведомственная медаль «За трудовую доблесть».
Общий медицинский стаж Анны Дмитриевны превышает 40 лет, большую часть из которых она работает в системе МВД. В число задач фельдшера в настоящее время входит проведение мероприятий, направленных на нераспространение коронавируса среди курсантов.
- Должен сказать, что в короткие сроки ведомственные медицинские учреждения удалось адаптировать к изменившейся обстановке. На лечение больных коронавирусом перепрофилирован клинический госпиталь в Москве. Дополнительные меры приняты по оснащению медико-санитарных частей и поликлиник рентгеновскими компьютерными томографами, биологическими станциями для диагностики COVID-19. Организована закупка современных средств индивидуальной защиты. Всё это позволило снизить темпы роста заболеваемости среди личного состава, – отметил Владимир Колокольцев.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
Глава МВД России наградил фельдшера из Иркутска
Общество, Фото:
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