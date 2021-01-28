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Глава МВД России наградил фельдшера из Иркутска

Глава МВД России наградил фельдшера из Иркутска
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Фельдшер получила медаль «За трудовую доблесть»

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции провел торжественную церемонию награждения сотрудников и работников ведомственных медицинских организаций. 26 сотрудникам и работникам медицинских организаций системы МВД были вручены государственные и ведомственные награды.

В числе отмеченных – сотрудница медико-санитарной части ГУ МВД России по Иркутской области, фельдшер Восточно-Сибирского института МВД Анна Гущина. Ей вручена ведомственная медаль «За трудовую доблесть».

Общий медицинский стаж Анны Дмитриевны превышает 40 лет, большую часть из которых она работает в системе МВД. В число задач фельдшера в настоящее время входит проведение мероприятий, направленных на нераспространение коронавируса среди курсантов.

- Должен сказать, что в короткие сроки ведомственные медицинские учреждения удалось адаптировать к изменившейся обстановке. На лечение больных коронавирусом перепрофилирован клинический госпиталь в Москве. Дополнительные меры приняты по оснащению медико-санитарных частей и поликлиник рентгеновскими компьютерными томографами, биологическими станциями для диагностики COVID-19. Организована закупка современных средств индивидуальной защиты. Всё это позволило снизить темпы роста заболеваемости среди личного состава, – отметил Владимир Колокольцев.


По информации ГУ МВД по Иркутской области
МВД награждение
 
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