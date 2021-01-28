В Бурятии сварщики выиграли экскурсию в заказник

Студенты участвовали в «заповедном» квесте



В городе Северобайкальск в Бурятском многопрофильном техникуме инновационных технологий для студентов 1-2 курса прошёл квест «Путешествие во Фролихинский заказник». Мероприятие приурочили ко Дню заповедников.



В игре участвовали пять команд по пять человек, которые должны были пройти свой маршрут, состоящий из восьми станций. Каждая станция – это одно из красивейших мест Фролихинского заказника. На каждой станции за выполнения задания команды получали баллы. В конце маршрута ребятам надо было разгадать итоговый кроссворд.



Самое большое количество баллов набрала команда второго курса «Сварочное производство». Они заняли первое место и выиграли зимнюю экскурсию во Фролихинский заказник – главный приз заповедного квеста.



Второе место заняла команда «Техническая эксплуатация подвижного состава», третье место у команды «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».



Все участники заповедного квеста, а это участники команд и волонтёры получили памятные призы от «Заповедного Подлеморья», сообщили в пресс-службе учреждения.





