Студенты участвовали в «заповедном» квесте
В городе Северобайкальск в Бурятском многопрофильном техникуме инновационных технологий для студентов 1-2 курса прошёл квест «Путешествие во Фролихинский заказник». Мероприятие приурочили ко Дню заповедников.
В игре участвовали пять команд по пять человек, которые должны были пройти свой маршрут, состоящий из восьми станций. Каждая станция – это одно из красивейших мест Фролихинского заказника. На каждой станции за выполнения задания команды получали баллы. В конце маршрута ребятам надо было разгадать итоговый кроссворд.
Самое большое количество баллов набрала команда второго курса «Сварочное производство». Они заняли первое место и выиграли зимнюю экскурсию во Фролихинский заказник – главный приз заповедного квеста.
Второе место заняла команда «Техническая эксплуатация подвижного состава», третье место у команды «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Все участники заповедного квеста, а это участники команд и волонтёры получили памятные призы от «Заповедного Подлеморья», сообщили в пресс-службе учреждения.
В Бурятии сварщики выиграли экскурсию в заказник
Общество, Фото:
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