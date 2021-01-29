В Улан-Удэ утром порывы ветра достигали 17 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 января по республике облачно, местами небольшой снег, по Прибайкалью ночью до умеренного. Ветер северо-западный 6-11, по южной половине порывы до 15-18 м/с, местами метели, позёмка.
Температура ночью -22, -27, местами -30, -35, по юго-западу и Прибайкалью при облачности -12, -17, по северу при ясном небе до -45, днём -19, -24, местами до - 9, по северной половине при облачности -26, -31.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с, утром порывы до 17 м/с, позёмка. Температура ночью -22, -24, днём -19, -21 градус.
В Бурятии сохранится морозная погода
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