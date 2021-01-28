Также у них второе место в номинации «Профессиональные исполнители»
Государственный русский инструментальный ансамбль имени Николая Будашкина из Забайкальского края стал обладателем гран-при на международном Маланинском конкурсе-фестивале в Новосибирске в номинации «Концертирующие ансамбли».
Солист ансамбля, лауреат международных конкурсов Максим Среда также стал призёром проекта, завоевав второе место в номинации «Профессиональные исполнители».
- Максим Среда - один из лучших исполнителей края. Он не раз становился призёром конкурсов и фестивалей разных уровней. Его выступления всегда артистичны и пронизаны эмоциональностью и чувствами, - рассказали в краевой филармонии.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, международный Маланинский конкурс-фестиваль нацелен на возрождение традиций народного музыкально-певческого и танцевального творчества, исполнительства на баяне, гармони и других народных инструментах. Он посвящён легендарному сибирскому баянисту Ивану Маланину. В этом году фестиваль прошел в онлайн-формате. Мероприятие имеет 30-летнюю историю, и за это время оно приобрело международный масштаб. Ежегодно проект объединяет тысячи участников из разных стран мира.
Музыканты Забайкалья завоевали гран-при международного конкурса
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