Знаменитая бабушка-конькобежка вновь рассекает по льду Байкала

79-летняя жительница Ольхонского района Иркутской области Любовь Мореходова всё также с удовольствие катается на коньках по льду Байкала. Съёмочная группа программы «Вести. Иркутск» побывала в гостях у пенсионерки.
В этом году баба Люба отметит 80-летие. У неё небольшое хозяйство, которое надо накормить, напоить. Воду она носит из озера, а прорубь пробивает сама. Со всем деревенскими хлопотами пенсионерка сама шустро справляется. По её мнению, весь секрет в активном образе жизни.
- Во-первых, я всё время двигаюсь. Все это тяжёлое. Я в вёдрах таскаю навоз, потом дров натаскаю, раздолблю прорубь, напою телят, — говорит жительница Любовь Мореходова.
Когда в гости приезжают дети и внуки, то, конечно же, помогают бабушке. В этот раз пенсионерке помог оператор телекомпании. Он принёс пару вёдер воды и признался, что это довольно тяжёлый труд.
Любовь Мореходова прославилась несколько лет назад. Видео с её катаниями по Байкалу на стареньких коньках покорило пользователей Сети. К ней толпами ходили журналисты и даже приглашали на передачу к Андрею Малахову в Москву.
В столице России она каталась на катке. Туда она по привычному обыкновению пришла в своих стареньких коньках «норвеги», но ей не разрешили там в них кататься. Ей подарили новенькие современные коньки, которые она бережно хранит.
- В этих-то я на Красной площади каталась. В валенках. Меня оттуда попросили. Сказали, что на таких коньках здесь не катаются, - поделилась баба Люба.
Баба Люба и по сей день лихо рассекает по прозрачному байкальскому льду. Она с самого детства она на коньках. В школу несколько десятков километров в дну сторону, потом обратно. А сейчас до деревни на коньках по льду добирается или за коровами едет.
По мнению бабы Любы, коньки «норвеги» самые удобные. Они выпущены в 1945 году, их нужно только вовремя точить. С этим бабушка тоже справляется сама.