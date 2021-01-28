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Школьники Улан-Удэ соревнуются в творческом конкурсе

Школьники Улан-Удэ соревнуются в творческом конкурсе
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы принимаются от учащихся Советского района

В Улан-Удэ продолжается приём заявок на заочный конкурс по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству «Алтан туяа» среди учащихся общеобразовательных учреждений Советского района. Мероприятие приурочено к празднованию Сагаалгана и проводится с 20 января по 15 февраля.

К участию допускаются все желающие дети и подростки в следующих возрастных категориях: младшая возрастная категория (7-10 лет), средняя возрастная категория (11-14 лет), старшая возрастная категория (15-17 лет). Заявки подаются до 12:00 15 февраля по ссылке https://forms.gle/jgy4Q53soA38mt4s9.

Конкурс проводится по номинациям:
- «Изобразительное искусство» (живопись, графика);
- «Декоративно-прикладное творчество» (работа может быть выполнена в любой традиционной технологии: природный материал, соломка, керамика, солёное тесто, батик, канзаши, роспись и резьба по дереву, войлоковаляние, ковроткачество, гобелен и т.д. в традиционном или современном прочтении).
В номинации «Изобразительное искусство» предоставляется 1 фотография; в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 3 фотографии.

Итоги конкурса и онлайн-выставка будут опубликованы 18 февраля на официальном сайте и в социальных сетях ДТСР «Форус». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
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