Заявки принимаются до полудня 10 февраля
В Улан-Удэ продолжается приём заявок на участие в заочном городском вокальном конкурсе среди педагогов «Поющие сердцем». Мероприятие приурочено к празднованию Сагаалгана.
К участию допускаются: педагоги-солисты, педагогические вокальные ансамбли и педагогические хоровые коллективы общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и дошкольных учреждений. Конкурс проводится по следующим номинациям: соло; дуэты и трио; ансамбли (4-11 человек) и хоры (от 12 человек). А также по направлениям (по выбору): академическое, народное, эстрадное и авторское.
Для участия в конкурсе необходимо подать в срок до 12:00 10 февраля заявку и видеозапись по ссылке https://forms.gle/14DDryDwrVUrLoTo9. Конкурсная работа должна быть открыта для скачивания. Ориентация видеозаписи – горизонтальная.
Подведение итогов конкурса состоится 12 февраля на онлайн гала-концерте «Белый месяц!» (6+) на официальном сайте и в социальных сетях ДТСР «Форус». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.
В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс педагогов
Общество, Фото:
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