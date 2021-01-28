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В Улан-Удэ завезли компьютеры и телевизоры в новую школу №40

В Улан-Удэ завезли компьютеры и телевизоры в новую школу №40
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Строительство нового здания школы подходит к концу

В Улан-Удэ завершается строительство школы №40 на 450 мест по проспекту 50-летия Октября. Здание возвели и подключили к отоплению, сейчас школу оснащают современным оборудованием, сообщили в пресс-службе мэрии.

В школу завезли часть оборудования: комбинированный интерактивный комплекс, ксерокс, телевизоры, ноутбуки и компьютеры. Мебель и интерактивное оборудование установят после полной строительной готовности кабинетов, сейчас там ведутся работы по отделке помещений.

Здание школы состоит из трёх трёхэтажных блоков, на территории есть спортивная площадка с футбольным полем, двумя гимнастическими площадками, беговыми дорожками и прыжковой ямой, площадками для подвижных игр и отдыха, учебно-опытная площадка - сад, питомник овощных и декоративных культур.

В 2018 году прежнее здание школы 1960 года постройки признали аварийным. В 2019 году оно было снесено. Часть учащихся распределили по другим образовательным учреждениям города, остальных переселили во временное здание по улице Пушкина, 40.

На строительство новой школы было выделено более 500 млн рублей. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию в этом году.


школы строительство
 
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