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В Бурятии дети вешают кабачки на деревья

В Бурятии дети вешают кабачки на деревья
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Так птицы смогут отведать не только крупу, но и полезные овощи

В Бичурском районе Бурятии ребята из школьного лесничества «Юный лесовод» смастерили оригинальные кормушки из овощей, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Учащиеся 9 класса Буйской школы провели мастер-класс для ребят помладше. Они показали, как из обычных овощей можно сделать очень интересные лакомства для птиц. Школьники нарезали кабачки кольцами, очистили от лишней мякоти и расположили в них семечки и крупу.

- Мы объясняли ребятам всё максимально просто и следили за тем, чтобы они не поранились. Как мне кажется, ребятам очень понравился мастер-класс, потому что они задавали очень много вопросов о птичках, кормушках и лесных животных, - поделилась лесник экологического объединения «Юный лесовод» Кристина.

На следующий день ребята выехали в лес с сотрудниками Буйского лесничества. Лесники помогли детям развесить сделанные своими руками кормушки и засыпать в них корм.

- Очень интересная идея, сделать такие лакомства для птичек. Так пернатые друзья смогут отведать не только крупу, но и полезные овощи. Приятно наблюдать, как ребята растут и все больше заботятся не только о лесе, но и о лесных животных, - поделились сотрудники Буйского лесничества.

В акции «Покорми птиц зимой», которая призвана помочь зимующим птичкам, принимают учащиеся школ во всей республике.


дети птицы Лес
 
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