В Бурятии дети вешают кабачки на деревья

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Так птицы смогут отведать не только крупу, но и полезные овощи



В Бичурском районе Бурятии ребята из школьного лесничества «Юный лесовод» смастерили оригинальные кормушки из овощей, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Учащиеся 9 класса Буйской школы провели мастер-класс для ребят помладше. Они показали, как из обычных овощей можно сделать очень интересные лакомства для птиц. Школьники нарезали кабачки кольцами, очистили от лишней мякоти и расположили в них семечки и крупу.



- Мы объясняли ребятам всё максимально просто и следили за тем, чтобы они не поранились. Как мне кажется, ребятам очень понравился мастер-класс, потому что они задавали очень много вопросов о птичках, кормушках и лесных животных, - поделилась лесник экологического объединения «Юный лесовод» Кристина.



На следующий день ребята выехали в лес с сотрудниками Буйского лесничества. Лесники помогли детям развесить сделанные своими руками кормушки и засыпать в них корм.



- Очень интересная идея, сделать такие лакомства для птичек. Так пернатые друзья смогут отведать не только крупу, но и полезные овощи. Приятно наблюдать, как ребята растут и все больше заботятся не только о лесе, но и о лесных животных, - поделились сотрудники Буйского лесничества.



В акции «Покорми птиц зимой», которая призвана помочь зимующим птичкам, принимают учащиеся школ во всей республике.





