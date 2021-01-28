Иркутская лучница завоевала «серебро» кубка России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Она выступала в дисциплине «классический лук»



Иркутская спортсменка, студентка государственного училища олимпийского резерва Арина Добрынина завоевала серебряную медаль на кубке России по стрельбе из лука, который с 22 по 26 января проходил в Орле. В этих соревнованиях участвовали 435 спортсменов из 35 регионов страны.



Арина Добрынина стала второй в классическом луке среди женщин, где за медали боролись 105 участниц. Первое место в классическом луке заняла спортсменка из Бурятии Анна Балсукова. Бронзовую награду выиграла Полина Зенцова из Пермского края.



Напомним, Арина Добрынина тренируется в спортивном стрелковом клубе «В яблочко!» под руководством Игоря Хаптареева. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

