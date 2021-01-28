Соревнования проходили в Хакасии
Ангарский спортсмен Егор Кривошеев выиграл две бронзовые медали на первенстве Сибирского федерального округа по лыжным гонкам среди юношей 17-18 лет. Соревнования проходили с 19 по 23 января в посёлке Вершина Тёи в Республике Хакасия.
Егор Кривошеев стал третьим на дистанции 15 км свободным стилем, показав результат 41:15,4. Первое место с результатом 40:53,9 занял Александр Бакуров из Новосибирской области, вторым финишировал кемеровский лыжник Эльдар Яцук (40:56,3).
Егор Кривошеев также занял третье место на дистанции 10 км классическим стилем, его результат – 30:00,9. Победителем на этой дистанции стал новосибирский спортсмен Никита Степанов (29:27,8), серебряным призёром – Леонид Кульгустин из Алтайского края (29:32,9).
Егор Кривошеев тренируется на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» у Сергея Войтенко, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Ангарский лыжник стал двукратным призёром первенства СФО
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