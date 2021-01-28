Известный уральский модельер полетал над Байкалом

Уральский модельер Дмитрий Шишкин после новогодних праздников отдохнул на Байкале. О своём путешествии он рассказал изданию E1.RU.Дмитрию удалось байкальские красоты и с земли, и с неба.— Я был везде. У меня принцип путешествий такой: если я приехал, я должен вдоль и поперёк со всех ракурсов всё увидеть. Это всё очень красиво, — рассказал E1.RU Дмитрий. — Я смотрел с вертолёта, на «Хивусе» (катер на воздушной подушке. — прим. ред.), на коньках катался по льду, на собачьих упряжках ездил. Во всем свои плюсы, но вертолёт, наверное, самые интересные ракурсы открывает.Многие туристы видят Байкал с одного и того же места.— В 99% случаев все суперкрасоты и виды Байкала показываются из одного и того же места — так называемого Малого моря. По сути, это пролив, который отделяет остров Ольхон от основной части озера. Он входит географически в состав Байкала, но по факту это как некая запруда, где лёд встаёт быстрее, там все красоты, там и места силы — шаманизм развит с древних времён, буддизм, старообрядцы с XVIII века, — добавил Дмитрий.Модельер признается, что сначала он вообще не собирался на Байкал и просто поехал отмечать Новый год на Алтай, а потом решил, что, раз уж он рядом, стоит взглянуть и на замёрзшее озеро.Для того, чтобы посмотреть Байкал со всех ракурсов, а потом ещё и поехать в направлении столицы Бурятии модельер потратил сотни тысяч рублей. И это без учёта авиабилетов.— Я в новогодние поехал повторно на Алтай, потому что настолько проникся им летом. Хотя обычно я дважды в одни и те же места не возвращаюсь. Подумал, раз уж я в Сибири и Байкал недалеко, доберусь и до него. Специально смотрел, когда это лучше делать. Все эксперты в один голос говорят о том, что, если ты никогда не видел Байкала, зимний тебя очарует точно, — добавил Дмитрий. — Я сначала брал шестидневный тур, но настолько проникся Байкалом, что ещё на три дня поехал в Улан-Удэ и южную часть Байкала с другой стороны посмотрел.По словам Дмитрия, зимний Байкал равнодушным оставить точно не может. И для этого даже необязательно летать над ним на вертолёте.— На Байкале есть огромное количество вариантов отдыха, в том числе и более экономичные, — уточнил Дмитрий Шишкин. — Но самим Байкалом я прям впечатлён. Красивые узоры льда, фигуры, которые формируются при замерзании... Я и не представлял, что в природе, особенно в зимней, может быть такая палитра оттенков и форм.Шишкин Дмитрий Олегович - российский дизайнер мужской одежды и предприниматель, академик Национальной Академии Индустрии моды, основатель ГК «Портновская мануфактура SHISHKIN».В 2015 году Дмитрий Шишкин создал первое в России «Bespoke atelier» – ремесленный синдикат, основанный на высококвалифицированном ручном труде портных, по пошиву элитной мужской классической одежды.Предприятие располагается в историческом центре Екатеринбурга, занимая площадь 1000 м2, общая численность сотрудников составляет около 100 человек, производство выпускает до 2 000 изделий верхней мужской одежды и аксессуаров класса «премиум» в месяц. Мануфактура включает в себя просторный офис для приёма клиентов, шоу-рум, собственное дизайн бюро и конструкторскую лабораторию, а также основную часть площадей занимают портновские мастерские.