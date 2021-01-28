Участвовать в реконструкции одного из самых старых каменных храмов приглашают добровольцев
В Иркутской области начали восстанавливать один из самых старых каменных храмов. Это церковь Сретения Господня в селе Бельск Черемховского района.
Уникальное здание в стиле сибирского барокко было построено в 1788 году. Уже несколько десятилетий оно заброшено. Сохранились только колокольня и фрагменты церковных стен.
Церковь планируется восстановить поэтапно. Пока работу ведут на добровольных началах. Активистов, в числе которых священники и архитекторы, на всех этапах консультируют специалисты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
- Здание сильно повреждено. На первом этапе планируется сохранить то, что осталось – отреставрировать колокольню, внутри остатков церковных стен сделать закрытое пространство для проведения религиозных служб. В феврале на добровольных началах планируется провести обмеры сохранившихся частей храма. На их основе будет подготовлен проект работ, - рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.
Для участия в работах приглашают волонтёров. Также Иркутская епархия планирует подготовить пакет документов для получения субсидии на ремонт религиозных сооружений, которые распределяют из областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области восстанавливают церковь 18-го века
Общество, Фото:
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