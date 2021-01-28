 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 января

27 января

Популярное

В Иркутской области восстанавливают церковь 18-го века

В Иркутской области восстанавливают церковь 18-го века
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Участвовать в реконструкции одного из самых старых каменных храмов приглашают добровольцев

В Иркутской области начали восстанавливать один из самых старых каменных храмов. Это церковь Сретения Господня в селе Бельск Черемховского района.

Уникальное здание в стиле сибирского барокко было построено в 1788 году. Уже несколько десятилетий оно заброшено. Сохранились только колокольня и фрагменты церковных стен.

Церковь планируется восстановить поэтапно. Пока работу ведут на добровольных началах. Активистов, в числе которых священники и архитекторы, на всех этапах консультируют специалисты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

- Здание сильно повреждено. На первом этапе планируется сохранить то, что осталось – отреставрировать колокольню, внутри остатков церковных стен сделать закрытое пространство для проведения религиозных служб. В феврале на добровольных началах планируется провести обмеры сохранившихся частей храма. На их основе будет подготовлен проект работ, - рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Для участия в работах приглашают волонтёров. Также Иркутская епархия планирует подготовить пакет документов для получения субсидии на ремонт религиозных сооружений, которые распределяют из областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область реконструкция строительство капитальный ремонт церковь православие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске демонтируют ледовый городок
В Иркутске демонтируют ледовый городок
Общество, 28.01.2021
Работы завершат до 15 февраля
Школьники Улан-Удэ соревнуются в творческом конкурсе
Школьники Улан-Удэ соревнуются в творческом конкурсе
Общество, 28.01.2021
Работы принимаются от учащихся Советского района
Забайкальский борец получил путёвку на первенство России
Забайкальский борец получил путёвку на первенство России
Общество, 28.01.2021
Спортсмен стал серебряным призёром первенства ДФО

Состоялась интронизация заместителя Хамбо Ламы
Состоялась интронизация заместителя Хамбо Ламы
Общество, 28.01.2021
Вступил в должность Дид Хамбо Лама по Иркутской области
В Иркутске зажгли свечи в память о жертвах Холокоста
В Иркутске зажгли свечи в память о жертвах Холокоста
Общество, 28.01.2021
В Иркутской области прошли мероприятия, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда и памяти жертв Холокоста
В Улан-Удэ ветеранов поздравили с Днём снятия блокады Ленинграда
В Улан-Удэ ветеранов поздравили с Днём снятия блокады Ленинграда
Общество, 28.01.2021
Среди них есть люди, помогавшие в защите города от врага
В Улан-Удэ колледж искусств отметит своё 90-летие
В Улан-Удэ колледж искусств отметит своё 90-летие
Общество, 28.01.2021
Юбилейные мероприятия продлятся весь год
Иркутская лучница завоевала «серебро» кубка России
Иркутская лучница завоевала «серебро» кубка России
Общество, 28.01.2021
Она выступала в дисциплине «классический лук»
Музыканты Забайкалья завоевали гран-при международного конкурса
Музыканты Забайкалья завоевали гран-при международного конкурса
Общество, 28.01.2021
Также у них второе место в номинации «Профессиональные исполнители»
Глава МВД России наградил фельдшера из Иркутска
Глава МВД России наградил фельдшера из Иркутска
Общество, 28.01.2021
Фельдшер получила медаль «За трудовую доблесть»
В Улан-Удэ устроили пикет против Баира Жамбалова
В Улан-Удэ устроили пикет против Баира Жамбалова
Общество, 28.01.2021
Одиночный пикет состоялся на площади Советов
Календари с Александром Богомоевым вешают для борьбы с «короной»
Календари с Александром Богомоевым вешают для борьбы с «короной»
Общество, 28.01.2021
Жители Бурятии радуются выпуску календаря с известным борцом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^