Спортсмен стал серебряным призёром первенства ДФО
В городе Владивосток 24 января завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Амурской, Сахалинской областей, республик Бурятии и Саха (Якутия).
- В весовой категории до 79 килограммов Юрий Рахлецов завоевал серебряную медаль соревнований. Юрий выполнил норматив мастера спорта России, - рассказали в региональном центре спортивной подготовки.
Также они добавили, что спортсмен Забайкальского края получил право выступать на первенстве России, которое пройдёт в городе Иркутске в апреле. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, командное первенство во Владивостоке выиграла сборная Бурятии с 16 наградами.
Забайкальский борец получил путёвку на первенство России
Общество, Фото:
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