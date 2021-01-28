В планы вновь вмешалась пандемия коронавируса
Командный Кубок мира по боксу, который должен был состояться в городах России, в 2021 году отменён. Этот крупный турнир пока перенесён на 2022 год. Один из этапов командного Кубка мира должен был состояться в этом году и в Улан-Удэ.
Решение о переносе командного Кубка мира с 2021 на 2022-й год принял совет директоров международной ассоциации бокса (AIBA) из-за пандемии коронавируса.
- Мы внимательно следим за ситуацией с пандемией и находимся в контакте с врачами. Хотя у нас есть осторожный оптимизм в отношении ситуации в целом, я согласен с решением Совета директоров перенести командный Кубок мира на 2022 год. Здоровье боксерской семьи – наш приоритет, - цитирует пресс-служба федерации бокса России президента AIBA Умара Кремлёва.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что Улан-Удэ выпала честь принять один из этапов командного Кубка мира по боксу, стало известно в конце 2020 года. Соревнования планировалось провести в нескольких городах России, а финальные поединки – в Москве. Останется ли столица Бурятии в календаре перенесённого на год турнира, пока точно неизвестно.
Бурятия лишилась этапа Кубка мира по боксу в 2021 году
Общество, Фото:
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