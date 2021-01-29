В Чите 31 января пройдут спортивные состязания для всех желающих

Спортивные мероприятия в рамках официального проекта «Пятилетие спорта в Забайкалье», посвящённые всероссийскому дню зимних видов спорта пройдут в Чите 31 января, сообщает пресс-служба минспорта региона.
- В воскресенье на различных ледовых площадках Читы будут проведены различные спортивные состязания для всех желающих. Приглашаем вас с пользой для здоровья провести выходные, - обратился к забайкальцам министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Также он добавил, что в воскресенье будет действовать акция «Бесплатный прокат», в рамках которой школьники до 18 лет и студенты смогут бесплатно посетить спортивные объекты, а также воспользоваться услугой проката.
План спортивных мероприятий:
|
Наименование мероприятия
|
Место проведения
|
Дата и время проведения
|
Кубок ЗабГУ по баскетболу «3*3»
|
Чита ФОК ЗабГУ Баргузинская, 43а
|
31 января в 11.00
|
Соревнования по дворовому хоккею с мячом
|
Хоккейная коробка ул. Гагарина, 8
|
31 января в 12.00
|
Товарищеская встреча по футболу
|
Стадион «Антипиха», Чита улица Каларская, 30
|
31 января в 12.00
|
Товарищеская встреча по футболу
|
Стадион «Титовский» 1 мкр. Дом 16а
|
31 января в 12.00
|
Соревнования по конькобежному спорту «Серебряные коньки»
|
МСБ «Березка», Чита улица Колхозная, 1а
|
31 января в 12.00
|
Соревнования по керлингу
|
Хоккейная коробка ул. Боровая, 2
|
31 января в 14.00
|
Соревнования по хоккею с мячом
|
МСК «Темп» ул. Ванштейна, 3
|
31 января в 12.00
|
Соревнования по лыжным гонкам
|
Мемориал «Боевая и трудовая слава Забайкальцев»
|
31 января в 12.00
|
Соревнования по хоккею на валенках
|
Поселок «Биофабрика» Романовский тракт, 77
|
31 января в 12.30
|
Товарищеский матч по хоккею
|
Хоккейная коробка стадион «Шахтер» ул. 40 лет Октября, 32а
|
31 января в 12.00
|
Веселые старты
|
стадион «Шахтер» ул. 40 лет Октября, 32а
|
31 января в 12.00
|
Веселые старты
|
Стадион «Текстильщик» Космонавтов, 2
|
31 января в 12.00
|
Мастер-класс по хоккею с мячом и Веселые старты
|
Хоккейная коробка ул. Энергетиков, 18
|
31 января в 12.00
|
Соревнования по дворовому хоккею с мячом
|
Хоккейная коробка ул. Богомягкова, 73
|
31 января в 12.00
|
Мастер класс хоккейного клуба «Манул»
|
Хоккейная коробка ул. Кайдаловская, 10а
|
31 января в 14.00
Возрастное ограничение 0+