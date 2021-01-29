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В Чите 31 января пройдут спортивные состязания для всех желающих

В Чите 31 января пройдут спортивные состязания для всех желающих
Общество,  Фото:пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
Также в воскресенье будет действовать акция «Бесплатный прокат»

Спортивные мероприятия в рамках официального проекта «Пятилетие спорта в Забайкалье», посвящённые всероссийскому дню зимних видов спорта пройдут в Чите 31 января, сообщает пресс-служба минспорта региона.

- В воскресенье на различных ледовых площадках Читы будут проведены различные спортивные состязания для всех желающих. Приглашаем вас с пользой для здоровья провести выходные, - обратился к забайкальцам министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

Также он добавил, что в воскресенье будет действовать акция «Бесплатный прокат», в рамках которой школьники до 18 лет и студенты смогут бесплатно посетить спортивные объекты, а также воспользоваться услугой проката.

План спортивных мероприятий:

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата и время проведения

Кубок ЗабГУ по баскетболу «3*3»

Чита ФОК ЗабГУ Баргузинская, 43а

31 января в 11.00

Соревнования по дворовому хоккею с мячом

Хоккейная коробка ул. Гагарина, 8

31 января в 12.00

Товарищеская встреча по футболу

Стадион «Антипиха», Чита улица Каларская, 30

31 января в 12.00

Товарищеская встреча по футболу

Стадион «Титовский» 1 мкр. Дом 16а

31 января в 12.00

Соревнования по конькобежному спорту «Серебряные коньки»

МСБ «Березка», Чита улица Колхозная, 1а

31 января в 12.00

Соревнования по керлингу

Хоккейная коробка ул. Боровая, 2

31 января в 14.00

Соревнования по хоккею с мячом

МСК «Темп» ул. Ванштейна, 3

31 января в 12.00

Соревнования по лыжным гонкам

Мемориал «Боевая и трудовая слава Забайкальцев»

31 января в 12.00

Соревнования по хоккею на валенках

Поселок «Биофабрика» Романовский тракт, 77

31 января в 12.30

Товарищеский матч по хоккею

Хоккейная коробка стадион «Шахтер» ул. 40 лет Октября, 32а

31 января в 12.00

Веселые старты

стадион «Шахтер» ул. 40 лет Октября, 32а

31 января в 12.00

Веселые старты

Стадион «Текстильщик» Космонавтов, 2

31 января в 12.00

Мастер-класс по хоккею с мячом и Веселые старты

Хоккейная коробка ул. Энергетиков, 18

31 января в 12.00

Соревнования по дворовому хоккею с мячом

Хоккейная коробка ул. Богомягкова, 73

31 января в 12.00

Мастер класс хоккейного клуба «Манул»

Хоккейная коробка ул. Кайдаловская, 10а

31 января в 14.00

Возрастное ограничение 0+
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