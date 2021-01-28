«Лыжню России» в Иркутской области проведут без массового старта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Решение принято из-за коронавируса



В Иркутской области из-за угрозы распространения коронавируса отменили массовый центральный старт на гонке «Лыжня России».



- Санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Иркутской области в целях безопасности приняла решение провести «Лыжню России» в муниципальных образованиях без организации центрального старта, который традиционно проводился на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета в посёлке Молодежный Иркутского района. Гонка в муниципалитетах пройдёт с соблюдением всех профилактических и противоэпидемических требований, - отметил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.



«Лыжня России» в Иркутской области состоится 13 февраля. Традиционно предусмотрены две дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет; 10 км – для мужчин и женщин.





