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В Бурятии подрос размер выплаты на третьего ребёнка

В Бурятии подрос размер выплаты на третьего ребёнка
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего выплаты получили почти восемь тысяч семей

С 1 января 2019 года была введена новая выплата на третьего ребёнка или последующих детей. По данным минсоцзащиты Бурятии, в 2020 году семьям республики, где родился третий и последующий ребёнок, на выплаты направили более 964 миллионов рублей. Этой мерой социальной поддержки воспользовались 7 709 семей республики.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям при рождении или усыновлении третьего ребёнка или последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевой денежный доход населения в Бурятии.

Размер ежемесячной выплаты на очередной год зависит от размера прожиточного минимума, установленного на детей, за II квартал предыдущего года.

В 2020 году размер выплаты составлял 12 065 руб. (прожиточный минимум на детей за II квартал 2019 г.)

В 2021 году размер выплаты составил уже 12 968 руб. (прожиточный минимум на детей за II квартал 2020 г.)

В феврале вместе с выплатой за февраль 2021 года получателям будет произведена доплата за январь.
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