В Бурятии подрос размер выплаты на третьего ребёнка

Всего выплаты получили почти восемь тысяч семей



С 1 января 2019 года была введена новая выплата на третьего ребёнка или последующих детей. По данным минсоцзащиты Бурятии, в 2020 году семьям республики, где родился третий и последующий ребёнок, на выплаты направили более 964 миллионов рублей. Этой мерой социальной поддержки воспользовались 7 709 семей республики.



Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям при рождении или усыновлении третьего ребёнка или последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевой денежный доход населения в Бурятии.



Размер ежемесячной выплаты на очередной год зависит от размера прожиточного минимума, установленного на детей, за II квартал предыдущего года.



В 2020 году размер выплаты составлял 12 065 руб. (прожиточный минимум на детей за II квартал 2019 г.)



В 2021 году размер выплаты составил уже 12 968 руб. (прожиточный минимум на детей за II квартал 2020 г.)



В феврале вместе с выплатой за февраль 2021 года получателям будет произведена доплата за январь.

