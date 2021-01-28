Всего выплаты получили почти восемь тысяч семей
С 1 января 2019 года была введена новая выплата на третьего ребёнка или последующих детей. По данным минсоцзащиты Бурятии, в 2020 году семьям республики, где родился третий и последующий ребёнок, на выплаты направили более 964 миллионов рублей. Этой мерой социальной поддержки воспользовались 7 709 семей республики.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется семьям при рождении или усыновлении третьего ребёнка или последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевой денежный доход населения в Бурятии.
Размер ежемесячной выплаты на очередной год зависит от размера прожиточного минимума, установленного на детей, за II квартал предыдущего года.
В 2020 году размер выплаты составлял 12 065 руб. (прожиточный минимум на детей за II квартал 2019 г.)
В 2021 году размер выплаты составил уже 12 968 руб. (прожиточный минимум на детей за II квартал 2020 г.)
В феврале вместе с выплатой за февраль 2021 года получателям будет произведена доплата за январь.
В Бурятии подрос размер выплаты на третьего ребёнка
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Решение принято из-за коронавируса
Всего выплаты получили почти восемь тысяч семей
Съёмочная группа начинала работу с 4 часов утра
Экоакция проводится нацпарком «Чикой»
В исправительном учреждении прошёл кулинарный конкурс
Муку он стащил из сельмага
Ущерб составил 6 тысяч рублей
Театр Бестужева покажет «Шведскую семью» профессора Густафа» зрителям
За год камеры выявляют сотни тысяч нарушений
Подросток прикинулся покупателем дорогого гаджета
Госпитализированных больных стало меньше тысячи
Травмированная птица не могла улететь из центра села
«Король гламура» мечтает сделать бурятский костюм популярным во всём мире
На улицах столицы Бурятии продолжается активный отлов собак
Достижение кяхтинских танкистов попало в книгу Гиннеса