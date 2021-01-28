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В Бурятии смонтировали фильм по рассказу Намжила Нимбуева

В Бурятии смонтировали фильм по рассказу Намжила Нимбуева
Общество,  Фото:pixabay.com
Съёмочная группа начинала работу с 4 часов утра

В Бурятии завершены съёмки фильма «Под вечным синим небом» по рассказу Намжила Нимбуева «Хорэш, усь-усь», лента также смонтирована. Об этом на своей странице в Facebook сообщила режиссёр Елена Емельянова.

- Весь этот год состоял из кино. Кино, к которому мы начали готовиться ещё в 2019 г. Почти вышли на съёмки в апреле 2020 г., пытаясь не замечать окружающей паники и запретов по всем известному поводу. Но тогда ничего не сложилось. В итоге съёмки перенеслись на октябрь, и здесь нас уже ничего не могло остановить, - пишет она в социальной сети.

Несмотря на погодные условия и многие другие факторы, съёмочная команда упорно продолжала дело.

- 13 съёмочных смен с ранними подъёмами (в среднем в 4 утра), ужасно изменчивой погодой с перепадами температур (летом, осенью и зимой вперемежку), съёмкой почти всегда в контровом свете (успеть поймать режим). Команда мёрзла, простывала, но упорно и профессионально делала общее дело, - рассказывает режиссёр.

В итоге фильм на сегодня смонтирован: 35 минут на бурятском языке с русскими субтитрами.

- Благодарю свою команду и актёров за совместное творчество. В начале 2021 года нам ещё предстоит большая работа: поиск средств на постпродакшн и работа над цветокоррекцией, графикой и звуком. И, да будет фильм, - заключила Елена Емельянова.

Как сообщал «Байкал-Daily», кинопроект «Под вечным синим небом» в сентябре 2019 года стал обладателем Гран-при V Байкальского питчинга и денежного приза в размере 500 тысяч рублей.

Также кинопроект стал победителем первого республиканского питчинга кинопроектов в категории «Игровое короткометражное кино» и выиграл денежный приз в размере 300 тысяч рублей.


фильм
 
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