Ущерб составил 6 тысяч рублей
16 января в полицию обратилась 49-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что днём ранее в маршрутном автобусе неизвестный украл её телефон с лежащей в чехле банковской картой. Ущерб составил 6 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 20-летний студент техникума. В переполненной маршрутке он заметил, что из кармана куртки стоящей рядом женщины выглядывает гаджет. Молодой человек незаметно стащил его и покинул салон автобуса в районе остановки Элеватор.
Обнаруженной в чехле банковской картой с бесконтактной системой расчёта он оплатил покупку в одном из магазинов самообслуживания. Затем заказал такси и, переставив сим-карту из чужого сотового телефона в свой, посредством мобильного банка рассчитался за поездку. При этом водителю он перечислил большую сумму, попросив оставшиеся средства перевести своему знакомому.
Остаток денег на счёте потерпевшей (к которому и была привязана украденная банковская карта) он также отправил одному из приятелей, а впоследствии вернул себе все перечисленные знакомым денежные средства. Всего им украдено 8 тысяч рублей.
За кражи возбуждены уголовные дела. Причинённый ущерб подозреваемый возместил. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ студент украл телефон в переполненной маршрутке
Общество, Фото:
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