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Житель Бурятии выкинул в реку украденные 10 пакетов муки

Житель Бурятии выкинул в реку украденные 10 пакетов муки
Общество,  Фото:pixabay.com
Муку он стащил из сельмага

21 января 2021 года Баунтовским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя района. Он обвинялся в краже.

Как следует из материалов уголовного дела, 27-летний парень, проживающий в одном из сёл Баунтовского района, не имел ни семьи, ни работы и находился на иждивении у родителей. При этом молодой человек вовсе не был инвалидом и на здоровье не жаловался. «Напротив, от избытка свободного времени периодически употреблял алкоголь», - отмечают в суде.

В один из августовских вечером парень пил алкоголь. Когда же последний закончился, сельчанин решил ночью украсть из магазина либо спиртное, либо что-то ценное, чтобы продать, а на вырученные деньги купить алкоголь.

Магазин был закрыт на навесной замок. Осмотревшись, парень решил проникнуть в помещение через окна, но на них были установлены решётки, которые снять не удалось. Тогда он вспомнил про небольшое окошко, через которое когда-то торговали в ночное время. Житель села выбил это окошко, однако пролезть в него не смог, тогда он просунул руку в помещение магазина и начал шарить в поисках спиртного или чего-то ценного. К своему разочарованию, нашарил лишь пакеты с мукой. Тогда местный житель решил, что продаст муку и всё-таки купит водку.

В итоге он стащил 10 пакетов общим весом 22 кг. Материальный ущерб составил 836 рублей.

По дороге домой молодой человек начал сожалеть о случившемся и передумал продавать муку, испугавшись, что его могут заподозрить в преступлении. Недолго думая, решил избавиться от улик и выбросил муку с моста в реку.

Наутро сельчанин, не выдержав угрызений совести, пошёл в магазин сознаваться в краже, надеясь договориться с продавцами, чтобы те не заявляли в полицию. Но было уже поздно.

Свою вину он потом признал полностью, раскаялся в содеянном. Добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный в результате кражи.

Приговором суда молодой человек признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок шестьдесят часов.

Приговор суда не вступил в законную силу.


суд приговор кража
 
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