В Улан-Удэ осуждённые женщины испекли пряничные домики

В исправительном учреждении прошёл кулинарный конкурс



В исправительной колонии №7 прошёл конкурс по изготовлению пряничных домиков, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



По словам организаторов, для победы в конкурсе, осуждённые приложили все свои навыки и фантазию. Они самостоятельно выпекали коржи для кондитерских изделий, собирали из них домики и декорировали их печеньем, шоколадом и кремом.



Участницы конкурса продемонстрировали свои кулинарные способности и представили на суд жюри сказочные избушки и теремки.

