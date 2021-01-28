Экоакция проводится нацпарком «Чикой»
На протяжении нескольких лет национальный парк «Чикой» в Забайкальском крае проводит акцию «Спаси планету – сдай батарейку». Специальные боксы для отработанных элементов питания можно встретить в школах, организациях и магазинах Красночикойского района. В январе 2021 года для дальнейшей переработки было собрано 28,2 килограмма отработанных батареек.
- Батарейка начинает свою жизнь в каком-либо устройстве и обычно заканчивает путь в мусорном ведре. Не многие знают об истинном вреде, который наносит обыкновенная пальчиковая батарейка. Вред на самом деле велик. На открытом воздухе под дождём и снегом оболочка батарейки быстро разлагается, а её начинка опасна для окружающей среды. Подсчитано, что одна батарейка, попавшая в почву, загрязняет 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне это территория обитания двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей, - отмечают в национальном парке «Чикой».
Из всех точек сбора использованные батарейки отправляются на завод в городе Челябинске, где их перерабатывают в полезное сырье. Элементы питания проходят несколько стадий: от сортировки до измельчения и разделения на составляющие, таким образом, из одного килограмма батареек можно сделать 20 карандашей, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
В Забайкалье собрали более 28 кг батареек на переработку
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