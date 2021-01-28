Подросток едва не убил иркутянку из-за телефона

Подросток прикинулся покупателем дорогого гаджета



25-летняя иркутянка разместила объявление о продаже дорогостоящего телефона. Вечером 22 января она встретилась с потенциальным покупателем на улице в микрорайоне Ершовский.



Осмотрев телефон, «покупатель» нанёс ей множественные удары ножом. Очевидцы вовремя заметили и успели предотвратить преступление. «Покупатель» скрылся.



Подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 13-летний подросток, который воспитывается отцом и состоит на учёте у психиатра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».



Девушка в настоящее время находится в больнице, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.





