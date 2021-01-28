Сергей Зверев выберет лучший национальный бурятский костюм

- Цель конкурса – сделать бурятский национальный костюм популярным во всём мире. Ну, что я жду от этого конкурса? Самое главное, я жду прекрасные этнические костюмы: национальные, бурятские, роскошные. Кому-то они передались по наследству, кто-то эти костюмы сшил сам, - сказал Сергей Зверев на видео, записанном на фоне Кремля.





