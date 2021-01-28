Сергей Зверев выберет лучший национальный бурятский костюм

Стилист, певец, звезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев объявил онлайн-конкурс национального бурятского костюма. Участники могут представить не только бурятский, но и эвенкийский, русский забайкальский, казачий, семейский или любой другой костюм народов, живущих в Бурятии.
Работы принимаются на конкурс в двух номинациях: «классический народный, по всем канонам» и «стилизованный».
- Цель конкурса – сделать бурятский национальный костюм популярным во всём мире. Ну, что я жду от этого конкурса? Самое главное, я жду прекрасные этнические костюмы: национальные, бурятские, роскошные. Кому-то они передались по наследству, кто-то эти костюмы сшил сам, - сказал Сергей Зверев на видео, записанном на фоне Кремля.
К участию приглашаются все желающие, вне зависимости от пола и возраста. При публикации конкурсных работ в Instagram необходимо указать хэштег #зверевнацкостюм .
Фото, видео работ необходимо представить до 1 марта. Итоги подведут 5 марта.
Сергей Зверев этой зимой отдыхал в Бурятии, здесь же он встретил Новый 2021 год. Он участвовал в открытии отремонтированного дома культуры в тункинском селе Хойто-Гол и открытии после капитального ремонта курорта «Нилова Пустынь». Здесь он предстал в национальном костюме, который сшила художник-модельер из Аршана Дыжит Мантурова.
Потом Зверев отправился в столицу Бурятии. В Улан-Удэ он посетил театры, возложил цветы к Мемориалу Победы. Также звезду накормили национальными блюдами, вроде замороженной сырой печени. Отдыхал Сергей Зверев и на зимнем Байкале.
На днях он пообещал вновь приехать в Бурятию, на этот раз он отдохнёт не в Тунке, а в Горячинске.
Планирует Зверев и баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии. Правда, пока неизвестно, будет ли он представлять политическую партию или пойдёт самовыдвиженцем. Шоумен уже заявил, что в случае победы сошьёт бурятский костюм специально для заседаний в Госдуме.