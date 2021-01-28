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В Улан-Удэ ветеранов поздравили с Днём снятия блокады Ленинграда

В Улан-Удэ ветеранов поздравили с Днём снятия блокады Ленинграда
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Среди них есть люди, помогавшие в защите города от врага

27 января в Бурятии отметили день боевой славы России – День снятия блокады Ленинграда. По всей территории республики прошли уроки мужества, акции «Блокадный хлеб», просмотры патриотических и документальных фильмов, встречи с сотрудниками различных ведомств и ветеранами, минуты памяти.

В преддверии знаменательного дня юнармейцы, ученики СОШ №20 Улан-Удэ, навестили Нину Ивановну Черноярову, жительницу блокадного Ленинграда.

Нина Ивановна родилась в 1937 году. Когда началась война, ей не было и четырёх лет, однако это непростое время до сих пор в живет в её памяти. Первым война забрала отца. Его призвали в самом начале и уже через месяц он погиб. Остались мама и младший брат. Голод, холод и война. От голода мама обессилела и могла только лежать. Спасением для Нины Ивановны оказались дружинники. Они предложили маме отдать детей в детский дом. Нину Ивановну перевезли в Краснодар, а младший брат остался с мамой, но вскоре не стало и его.

- После Победы Нина Ивановна вернулась в Ленинград, там её нашла мама. Уже после замужества, переехала на родину мужа – в Бурятию, - рассказали в комитете по образованию Улан-Удэ.

С 77-й годовщиной снятия блокады Ленинграда поздравили в столице Бурятии участника Ленинградского фронта Сергея Леонтьевича Колесникова и жительницу блокадного Ленинграда Людмилу Михайловну Барданову. Поздравления с памятной датой прозвучали от совета ветеранов войны и труда Железнодорожного района.

Сергей Леонтьевич родился в 1927 году в селе Колесово Свердловской области. В 16 лет он вместе с сестрой отправились в гости, однако эшелон в котором они находились был разбомблен германскими войсками. Родственники посчитали его умершим, однако Сергей был подобран советскими войсками, которые направлялись на фронт, и впоследствии стал сыном полка. Прибавив себе лишних два года, стал воевать в действующей армии на Украинском и Ленинградском фронтах. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За оборону Ленинграда», «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После демобилизации Сергей Леонтьевич в 1951 году приехал в Улан-Удэ. Здесь женился и имеет двоих детей: дочь и сына. Работал на ЛВРЗ водителем в автотранспортном цехе, стаж работы - 35 лет.

Людмила Михайловна родилась в Ленинграде в 1934 году. Дом, в котором она проживала с родителями, был уничтожен во время войны, поэтому в 1945 году семья переехала в город Пушкин. Родители Людмилы Михайловны принимали участие в обороне Ленинграда: рыли рвы, ставили противотанковые ежи, строили баррикады. Люда помогала взрослым, засыпала песком зажигательные бомбы, снаряды, осколки. Она вспоминает, что тогда остро не хватало продовольствия, особенно хлеба, и девочка вынуждена была собирать траву: лебеду, одуванчики и крапиву.

Людмила Михайловна закончила книготорговый техникум в Ленинграде, и её, как молодого специалиста, направили в Улан-Удэ. Тут она вышла замуж, родила двух сыновей. Работала начальником планового отдела на Хлебозаводе №2, стаж работы составляет свыше 45 лет. Она является ветераном труда, награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда», отмечена грамотами обкома КПСС, правительства Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района Улан-Удэ.

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