 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 января

27 января

Популярное

В Улан-Удэ за сутки поймали 131 собаку

В Улан-Удэ за сутки поймали 131 собаку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На улицах столицы Бурятии продолжается активный отлов собак

27 января с улиц Улан-Удэ отловили 131 безнадзорную собаку. С 25 декабря (когда был введён режим повышенной готовности) в Улан-Удэ поймали 2386 собак. Информацию представили сегодня в комитете городского хозяйства.

Особое внимание групп отлова – к посёлку Забайкальский, где напряжённая ситуация из-за страшных нападений собак на людей. 23 декабря собаки сильно искусали 20-летнюю девушку, они терзали её и буквально рвали на части, сильно обезобразив лицо. 12 января собаки набросились на 11-летнего мальчика, искусав его с головы до ног. Девушку и мальчика транспортировали на лечение в Москву. 26 января собаки покусали девятилетнюю девочку – укусы у неё на ноге и на голове. Девочка лежит в детской больнице.

Вчера в Viber был создан чат для жителей Забайкальского, где они оставляют сигналы о собаках для групп отлова. Как сообщал «Байкал-Daily», местные жители объединились, активно скидывают адреса и готовы сами устраивать облавы на псов. Местонахождение собак также устанавливают с помощью квадрокоптера.

Накануне в Забайкальском отловили 36 собак. Всего с 24 декабря здесь поймали 221 особь.

По всему Улан-Удэ с 25 декабря было единая дежурно-диспетчерская служба и комитет городского хозяйства приняли 2915 обращений о собаках, из них обработано 61%.

Управление административного контроля комитета городского хозяйства совместно с администрациями районов продолжают ежедневные рейды. С 24 декабря проверено 7063 дома, составлен 171 протокол об административных правонарушениях, выдано 2125 требований на явку в управление админконтроля для предъявления регистрации домашних животных. 27 января было проверено 468 домов, составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, выдано 66 требований на явку.

На следующий день после первого страшного нападения собак на 20-летнюю девушку в Улан-Удэ объявили о найденном трупе лисицы, больной бешенством, вскоре в городе был введён режим повышенной готовности. Этот режим позволяет, например, изымать подозрительных на бешенство животных без присмотра владельцев. А у ветеринаров появляются права на усыпление животных.

Ранее Игорь Шутенков заявлял о планах решить в городе вопрос безнадзорных собачьих стай за 1,5 месяца.



собаки бездомные животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сергей Зверев выберет лучший национальный бурятский костюм
Сергей Зверев выберет лучший национальный бурятский костюм
Общество, 28.01.2021
«Король гламура» мечтает сделать бурятский костюм популярным во всём мире
В Улан-Удэ за сутки поймали 131 собаку
В Улан-Удэ за сутки поймали 131 собаку
Общество, 28.01.2021
На улицах столицы Бурятии продолжается активный отлов собак
Бурятские танкисты поставили мировой рекорд
Бурятские танкисты поставили мировой рекорд
Общество, 28.01.2021
Достижение кяхтинских танкистов попало в книгу Гиннеса
В Бурятии налоговая служба реализует проект «Общественное питание»
В Бурятии налоговая служба реализует проект «Общественное питание»
Общество, 28.01.2021
Налоговые органы будут адресно информировать налогоплательщиков сферы общественного питания о необходимости применения контрольно-кассовой техники
Сергей Зверев вновь посетит Бурятию ради Горячинска
Сергей Зверев вновь посетит Бурятию ради Горячинска
Общество, 28.01.2021
«Король гламура» назвал ещё две причины приехать в Бурятию из десяти обещанных
В Бурятии вертолёт ночью эвакуировал пациентов с ковидом
В Бурятии вертолёт ночью эвакуировал пациентов с ковидом
Общество, 28.01.2021
Больных эвакуировали из районной больницы
В Бурятии переплату по пособию выплатили из средств субсидии
В Бурятии переплату по пособию выплатили из средств субсидии
Общество, 28.01.2021
Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч
В Бурятии сторожам год не выдавали зарплату
В Бурятии сторожам год не выдавали зарплату
Общество, 28.01.2021
После прокурорского вмешательства зарплату выплатили
Улан-удэнец убил знакомого из-за смерти сестры
Улан-удэнец убил знакомого из-за смерти сестры
Общество, 28.01.2021
Мужчина обвинил его в смерти своей сестры
В Бурятии пройдёт первенство республики по боксу
В Бурятии пройдёт первенство республики по боксу
Общество, 28.01.2021
Соревнования проведут в Иволгинском районе
В Иркутске состоится хоккейный турнир на призы РПЦ
В Иркутске состоится хоккейный турнир на призы РПЦ
Общество, 28.01.2021
Команды Сибири разыграют путёвки на Красную площадь

В Бурятии днём до -34
В Бурятии днём до -34
Общество, 28.01.2021
В Улан-Удэ температура ночью опускалась до -35

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^