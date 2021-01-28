В Улан-Удэ за сутки поймали 131 собаку

На улицах столицы Бурятии продолжается активный отлов собак
27 января с улиц Улан-Удэ отловили 131 безнадзорную собаку. С 25 декабря (когда был введён режим повышенной готовности) в Улан-Удэ поймали 2386 собак. Информацию представили сегодня в комитете городского хозяйства.
Особое внимание групп отлова – к посёлку Забайкальский, где напряжённая ситуация из-за страшных нападений собак на людей. 23 декабря собаки сильно искусали 20-летнюю девушку, они терзали её и буквально рвали на части, сильно обезобразив лицо. 12 января собаки набросились на 11-летнего мальчика, искусав его с головы до ног. Девушку и мальчика транспортировали на лечение в Москву. 26 января собаки покусали девятилетнюю девочку – укусы у неё на ноге и на голове. Девочка лежит в детской больнице.
Вчера в Viber был создан чат для жителей Забайкальского, где они оставляют сигналы о собаках для групп отлова. Как сообщал «Байкал-Daily», местные жители объединились, активно скидывают адреса и готовы сами устраивать облавы на псов. Местонахождение собак также устанавливают с помощью квадрокоптера.
Накануне в Забайкальском отловили 36 собак. Всего с 24 декабря здесь поймали 221 особь.
По всему Улан-Удэ с 25 декабря было единая дежурно-диспетчерская служба и комитет городского хозяйства приняли 2915 обращений о собаках, из них обработано 61%.
Управление административного контроля комитета городского хозяйства совместно с администрациями районов продолжают ежедневные рейды. С 24 декабря проверено 7063 дома, составлен 171 протокол об административных правонарушениях, выдано 2125 требований на явку в управление админконтроля для предъявления регистрации домашних животных. 27 января было проверено 468 домов, составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, выдано 66 требований на явку.
На следующий день после первого страшного нападения собак на 20-летнюю девушку в Улан-Удэ объявили о найденном трупе лисицы, больной бешенством, вскоре в городе был введён режим повышенной готовности. Этот режим позволяет, например, изымать подозрительных на бешенство животных без присмотра владельцев. А у ветеринаров появляются права на усыпление животных.
Ранее Игорь Шутенков заявлял о планах решить в городе вопрос безнадзорных собачьих стай за 1,5 месяца.
В Улан-Удэ за сутки поймали 131 собаку
Общество, Фото:
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