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В Иркутске зажгли свечи в память о жертвах Холокоста

В Иркутске зажгли свечи в память о жертвах Холокоста
Общество,  Фото:пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области
В Иркутской области прошли мероприятия, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда и памяти жертв Холокоста

Церемония зажжения свечей в память о жертвах Холокоста состоялась в Иркутской синагоге 27 января. Главный раввин Иркутска и Иркутской области Аарон Вагнер провёл церемонию зажжения шести поминальных свечей в память о шести миллионах жертв Холокоста. Минутой молчания была почтена память бойцов Красной Армии, освободивших в этот день Освенцим, и жертв блокадного Ленинграда. В траурном мероприятии приняли участие воспитанники детского сада «Радость», действующего при синагоге, сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

По информации областного минсоцразвития, воспитанники отряда «Прометей» социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Усольского района приняли участие в патриотическом мероприятии «Память, которой не будет забвенья». «Прометеевцы» оформили стенд с познавательной информацией, а также совместно с бойцами Юнармии Усольского района и специалистом по социальной работе для воспитанников центра подготовили памятное мероприятие «900 дней и ночей мужества». В рамках мероприятия подросткам показали документальный фильм о жителях осаждённого города, пытающихся выжить в те тяжёлые дни. Также прозвучали стихи советских и зарубежных классиков, ребята спели военные песни.
Иркутская область блокада Ленинграда Холокост Великая Отечественная иудаизм
 
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