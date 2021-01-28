Достижение кяхтинских танкистов попало в книгу Гиннеса
Кяхтинские танкисты поставили рекорд Гиннеса, сообщает паблик «kyahta_nutag». В книгу рекордов попал экипаж из Кяхты в составе командира танка гвардии старшего сержанта Максима Аюшеева, наводчика-оператора гвардии рядового Евгения Филиппова, механика-водителя гвардии рядового Виктора Хишектуева.
Этот экипаж установил мировой рекорд по навешиванию колейных минных тралов. Бурятские танкисты показали результат 4 минуты 17 секунд, тогда как отличным считается результат 7 минут.
Рекордсменами мира кяхтинские танкисты стали в 2020 году на окружном этапе «Танкового биатлона» в городе Борзя Забайкальского края. Недавно их результат был официально зарегистрирован.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2020 года другой танковый экипаж из Бурятии (Сергей Михеев, Баин Бодеев, Павел Золотько) в составе сборной России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх. Танковый экипаж из Бурятии выступал на первом этапе эстафеты российской сборной. Эти военные также служат в Кяхте.
Бурятские танкисты поставили мировой рекорд
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