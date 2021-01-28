Сергей Зверев вновь посетит Бурятию ради Горячинска

- Улан-Удэ — своеобразный город, один из старейших в Сибири и на Дальнем Востоке. В прошлом это был солидный купеческий город, зародившийся в середине 17 века как небольшое казачье зимовье. Была, сама собой, в его «биографии» и советская эпоха. В наследие от нее осталось огромное множество зданий в стиле советской архитектуры. Одна из визитных карточек города – установленный на центральной площади города памятник В.И. Ленину. Огромная тяжелая отлитая из бронзы голова вождя пролетариата весит 42 тонны и установлена на высоком гранитном постаменте, - поделился он с подписчиками.



