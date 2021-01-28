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Сергей Зверев вновь посетит Бурятию ради Горячинска

Сергей Зверев вновь посетит Бурятию ради Горячинска
Общество,  Фото:страница Сергея Зверева
«Король гламура» назвал ещё две причины приехать в Бурятию из десяти обещанных

Звезда российского шоу-бизнеса, «король гламура» Сергей Зверев назвал ещё четвёртую и пятую причину посетить Бурятию.

Четвёртой причиной названа возможность поправить здоровье. Сам Зверев проходил санаторно-курортное лечение в Тункинском районе: летом – в Аршане, а этой зимой – в Ниловой Пустыни. Он не раз делился фотографиями и видео того, как принимает минеральные ванны, циркулярный душ и прочие полезные процедуры.

- На территории Бурятии более 300 минеральных горячих и холодных целебных святых источников!!! Самые любимые туристами и жителями находятся на восточном и северном побережье Байкала, а также в Восточных Саянах. Истинный дар природы, с помощью которого люди обретают здоровье и красоту. Большинство из них содержат богатый комплекс полезных минеральных веществ, оказывающих благотворное влияние на кожу, опорно-двигательный аппарат, иммунную систему и другие системы организма человека.Некоторые из них очень хорошо оборудованы и принимают гостей круглогодично. Я сам лично прошёл курсы санаторно-курортного лечения в Аршане углекислыми водами и в Ниловой Пустыни радоновыми водами - рекомендую всем! – написал на своей странице Сергей Зверев.

Также Зверев раскрыл, что летом вновь приедет в Бурятию, на этот раз он отправится на источники в Горячинске. Так звезда совместит лечебные процедуры с отдыхом на Байкале.

Пятой причиной посетить Бурятию Зверев назвал – «сфотографировать самый необычный памятник Ленину».

- Улан-Удэ — своеобразный город, один из старейших в Сибири и на Дальнем Востоке. В прошлом это был солидный купеческий город, зародившийся в середине 17 века как небольшое казачье зимовье. Была, сама собой, в его «биографии» и советская эпоха. В наследие от нее осталось огромное множество зданий в стиле советской архитектуры. Одна из визитных карточек города – установленный на центральной площади города памятник В.И. Ленину. Огромная тяжелая отлитая из бронзы голова вождя пролетариата весит 42 тонны и установлена на высоком гранитном постаменте, - поделился он с подписчиками.


В комментариях многочисленные фолловеры благодарят Зверева за интересные факты о Бурятии. «Конечно, я приеду туда! Как пройдет этот коронавирус! Супер история! Ждем от вас еще историй!» - написала, например, одна из подписчиц.

Как сообщал «Байкал-Daily», Зверев запустил проект «10 причин посетить Бурятию» на прошлой неделе. Первыми двумя причинами стали Байкал и дацаны. Третьей причиной – знакомство со староверами.

На страницу Сергея Зверева подписано более миллиона человек.
Сергей Зверев
 
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