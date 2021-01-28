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В Бурятии вертолёт ночью эвакуировал пациентов с ковидом

В Бурятии вертолёт ночью эвакуировал пациентов с ковидом
Общество,  Фото:Центр медицины катастроф Бурятии
Больных эвакуировали из районной больницы

В октябре 2020 года вблизи села Дутулур Закаменского района Бурятии была открыта вертолётная площадка для работы санавиации с возможностью ночного старта. Впервые ночной старт с этой площадки был сделан 22 января 2021 года.

- Были эвакуированы два пациента с COVID-19, с пневмонией тяжёлой степени из Закаменской центральной больницы, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

Площадка открыта в соответствии с распоряжением правительства республики «Стратегия развития санитарной авиации в Республике Бурятия до 2024 года».
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