В Бурятии вертолёт ночью эвакуировал пациентов с ковидом

Общество, Фото: Центр медицины катастроф Бурятии

Больных эвакуировали из районной больницы



В октябре 2020 года вблизи села Дутулур Закаменского района Бурятии была открыта вертолётная площадка для работы санавиации с возможностью ночного старта. Впервые ночной старт с этой площадки был сделан 22 января 2021 года.



- Были эвакуированы два пациента с COVID-19, с пневмонией тяжёлой степени из Закаменской центральной больницы, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.



Площадка открыта в соответствии с распоряжением правительства республики «Стратегия развития санитарной авиации в Республике Бурятия до 2024 года».

