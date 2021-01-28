В Иркутской области пробегут лыжный марафон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Началась регистрация на соревнования «Стройкомплекс БАМ Russialoppet»



В Иркутской области началась регистрация на лыжный марафон «Стройкомплекс БАМ Russialoppet 2021», который состоится 7 марта на станции Огоньки ВСЖД в Шелеховском районе.



В соревнованиях принять участие может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте марафона. Спортсмены могут пробежать следующие дистанции: «Марафон» (50 км), «Лайт-марафон» (36 км) и «БАМ Kids» (1 км). На дистанции «Марафон» могут принять участие все желающие от 19 лет и старше. На дистанции «Лайт-марафон» от 17 лет и старше. Кроме того, самые маленькие участники 3-8 лет могут попробовать свои силы на дистанции «БАМ Kids».



Медаль финишёра вручается на дистанциях 36 и 50 км. Результаты на этих дистанциях учитываются в кубковых зачётах марафонов БАМ и Russialoppet. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

