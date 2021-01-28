После прокурорского вмешательства зарплату выплатили
Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее лесозаготовительную деятельность, нарушило трудовой закон.
Проверкой выявлено, что три сторожа организации с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года не получали заработную плату. Размер задолженности составил 119 тысяч рублей.
Директору общества внесено представление, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
В отношении руководителя организации следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации».
По результатам рассмотрения принятых мер в декабре 2020 года задолженность по заработной плате погашена в полном объёме.
Уголовное дело в отношении директора судом прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии сторожам год не выдавали зарплату
Общество, Фото:
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