В Бурятии сторожам год не выдавали зарплату

После прокурорского вмешательства зарплату выплатили



Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее лесозаготовительную деятельность, нарушило трудовой закон.



Проверкой выявлено, что три сторожа организации с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года не получали заработную плату. Размер задолженности составил 119 тысяч рублей.



Директору общества внесено представление, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.



В отношении руководителя организации следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации».



По результатам рассмотрения принятых мер в декабре 2020 года задолженность по заработной плате погашена в полном объёме.



Уголовное дело в отношении директора судом прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

