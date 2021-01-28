В Бурятии сотрудник ГИБДД с братом за взятки выдавали права водителям

Уголовное дело направлено в суд



Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего госинспектора безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД России «Хоринский».



40-летний мужчина обвиняется в совершении пяти преступлений по статье «Получение взятки за незаконные действия», 33 преступлений по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», 38 преступлений по статье «Служебный подлог» и 38 преступлений по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Его 33-летний брат, бывший депутатом муниципального образования в районе обвиняется в совершении 30 фактах подстрекательства к служебному подлогу.



По данным следствия, в течение 2019 года обвиняемый сотрудник ГИБДД лично получил взятки от пяти человек на общую сумму более 260 тысяч рублей, после чего без проведения квалификационных экзаменов оформил и выдал им водительские удостоверения. Помимо этого, подстрекаемый своим братом, который также брал деньги от людей, желавших незаконно получить права, сотрудник полиции оформил и выдал более 30 водительских удостоверений. За свои услуги брат требовал вознаграждение в размере от 20 до 140 тысяч рублей.



Его сумма зависела от финансового состояния клиента, а также объёма незаконных действий и манипуляций. Максимальная такса устанавливалась за изготовление и выдачу водительских удостоверений, что называется «под ключ», когда для «клиента» сотрудником полиции незаконно добывались необходимые медицинские справки, свидетельства из автошколы о прохождении курса обучения и вождения, а также другие обязательные документы. Реквизиты водительских удостоверений обвиняемым инспектором неправомерно вносились в специальную компьютерную программу ГИБДД, где также указывались сведения о якобы успешном прохождении «клиентом» всех этапов проведения экзаменов на право управления транспортными средствами.



- При этом указанная неправомерная деятельность обвиняемых создавала реальную опасность для участников дорожного движения, так как водительские удостоверения за деньги получали граждане, не имевшие навыков вождения, а также, в ряде случаев - люди, которые по медицинским показаниям не могли быть допущены к управлению транспортными средствами. К примеру, в одном случае за денежное вознаграждение женщине, не имеющей навыков вождения, неправомерно выдано водительское удостоверение категории С, после чего она, не имея опыта вождения, стала управлять многотонным грузовиком, перевозя на нём грузы по сельской местности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



В другом случае, житель соседнего региона приобрёл у обвиняемых водительское удостоверение для дочери, которая, также, не имея навыков управления транспортным средством, стала водить мощный скоростной автомобиль.



- Данные преступления после резкого увеличения числа выдаваемых в сельском районе водительских удостоверений выявлены при проверке сотрудниками ОРЧ СБ МВД по Республике Бурятия во взаимодействии с сотрудниками УФСБ Бурятии, - уточнили в Следственном управлении.



В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

