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Улан-удэнец убил знакомого из-за смерти сестры

Улан-удэнец убил знакомого из-за смерти сестры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина обвинил его в смерти своей сестры

26 января около полуночи в доме по улице Городская города Улан-Удэ обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – многочисленными колото-резаными ранениями шеи, груди и живота. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По подозрению в совершении преступления на месте происшествия сотрудниками Росгвардии Бурятии задержан 36-летний ранее судимый приятель покойного, вместе с которым они до происшествия распивали спиртные напитки. На допросе мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, обвиняемый занимался бродяжничеством, злоупотреблял алкогольными напитками, последнее время проживал у знакомой. Вечером 25 января в указанном доме он вместе с бывшим сожителем своей покойной сестры, пришедшем в гости, распивал спиртные напитки.

Около полуночи во время застолья обвиняемый стал обвинять собутыльника в том, что он плохо относился к сестре и мог быть виновником её смерти. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, во время которой злоумышленник стал избивать противника, а затем схватил со стола нож и нанёс им множество ударов в шею, грудь и живот потерпевшего.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Затем обвиняемый успокоился и по настоянию сожительницы позвонил в правоохранительные органы, сообщив о происшествии, после чего оставался в доме до приезда сотрудников полиции.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
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