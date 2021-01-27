Реклама с моделью из Бурятии появилась на улицах Гонконга

Видео, где яркий рекламный ролик с девушкой из республики транслируется на одной из остановок общественного транспорта, появилось в её аккаунте в Instagram.









Как сообщал «Байкал-Daily», девушка из Бурятии стала моделью известного агентства Гонконга «Model Genesis» осенью 2019 года. На тот момент она недавно закончила школу. Арьяна является воспитанницей улан-удэнского модельного агентства Софьи Ни.





Модель из Бурятии Арьяна Киплюкс в Гонконге снялась в рекламе известного американского бренда Nature Valley, который выпускает хрустящие батончики мюсли.