Реклама с моделью из Бурятии появилась на улицах Гонконга

Рекламу показывают на остановках общественного транспорта
Модель из Бурятии Арьяна Киплюкс в Гонконге снялась в рекламе известного американского бренда Nature Valley, который выпускает хрустящие батончики мюсли.
Видео, где яркий рекламный ролик с девушкой из республики транслируется на одной из остановок общественного транспорта, появилось в её аккаунте в Instagram.
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