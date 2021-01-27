В Чите представят рассекреченные документы Великой Отечественной

Выставка откроется в краевом краеведческом музее



Уникальная выставка архивных документов, рассказывающая о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории, откроется 8 февраля в Забайкальском краевом краеведческом музее в Чите.



- На выставке будут представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить её ресурсы. Выставка откроется одновременно в 63 регионах России, - сообщили в музее.



В рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7000 архивных документов – свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. В работе над выставкой приняли участие 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков – специалистов региональных государственных архивов и членов региональных отделений Российского исторического общества, ученых-историков ведущих российских вузов.



В декабре 2020 года федеральный проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», сообщили в министерстве культуры Забайкальского края.

