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В Чите представят рассекреченные документы Великой Отечественной

В Чите представят рассекреченные документы Великой Отечественной
Общество,  Фото:pixabay.com
Выставка откроется в краевом краеведческом музее

Уникальная выставка архивных документов, рассказывающая о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории, откроется 8 февраля в Забайкальском краевом краеведческом музее в Чите.

- На выставке будут представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить её ресурсы. Выставка откроется одновременно в 63 регионах России, - сообщили в музее.

В рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7000 архивных документов – свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. В работе над выставкой приняли участие 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков – специалистов региональных государственных архивов и членов региональных отделений Российского исторического общества, ученых-историков ведущих российских вузов.

В декабре 2020 года федеральный проект «Без срока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа», сообщили в министерстве культуры Забайкальского края.
выставка Великая Отечественная
 
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