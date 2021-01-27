В Чите пройдёт спортивная акция «Бесплатный прокат»

31 января школьники и студенты смогут бесплатно взять инвентарь в прокат



Акция «Бесплатный прокат» для школьников до 18 лет и студентов пройдёт на спортивных объектах города Читы 31 января в рамках официального проекта «Пятилетие спорта в Забайкалье».



- В этот день школьники и студенты смогут бесплатно посетить спортивно-оздоровительный комплекс «Высокогорье», массовые катания в «Ледовом дворце» и «Чароите», стадионы «Шахтёр» и «Темп», спортивную базу «Берёзка», мемориал «Боевой и трудовой славы Забайкальцев», а также взять в прокат бесплатно спортивный инвентарь. Приглашаем всех желающих, - отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Получить инвентарь можно будет с предъявлением подтверждающих документов: свидетельство о рождении, паспорт, студенческий билет. Пункты проката работают строго с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований: соблюдение социальной дистанции, наличии средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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