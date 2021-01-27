Братский саночник взял две медали на кубке мира

Общество, Фото: пресс-служба федерации санного спорта России

Спортсмен стал третьим в общем зачёте кубка спринта 2020/2021



Золотую и серебряную медали завоевал Семён Павличенко из Братска на кубке мира по санному спорта. Соревнования состоялись в Австрии 23 и 24 января.



- В индивидуальной гонке Семён Павличенко (1.39,777) занял второе место на этапе кубка мира в Иглсе, Австрия. Россиянин уступил победителю, немецкому саночнику Феликсу Лоху (1.39,771), по сумме двух заездов всего 0,006 секунды. Третьим стал также представитель сборной Германии Йоханнес Людвиг, - сообщает пресс-служба федерации санного спорта России.



По информации пресс-службы администрации города Братска, во второй день соревнований братчанин завоевал золотую медаль в спринте на третьем этапе кубка мира в Инсбруке. В общем зачёте кубка спринта 2020/2021 Семён Павличенко стал обладателем «бронзы».

