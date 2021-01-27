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Братский саночник взял две медали на кубке мира

Братский саночник взял две медали на кубке мира
Общество,  Фото:пресс-служба федерации санного спорта России
Спортсмен стал третьим в общем зачёте кубка спринта 2020/2021

Золотую и серебряную медали завоевал Семён Павличенко из Братска на кубке мира по санному спорта. Соревнования состоялись в Австрии 23 и 24 января.

- В индивидуальной гонке Семён Павличенко (1.39,777) занял второе место на этапе кубка мира в Иглсе, Австрия. Россиянин уступил победителю, немецкому саночнику Феликсу Лоху (1.39,771), по сумме двух заездов всего 0,006 секунды. Третьим стал также представитель сборной Германии Йоханнес Людвиг, - сообщает пресс-служба федерации санного спорта России.

По информации пресс-службы администрации города Братска, во второй день соревнований братчанин завоевал золотую медаль в спринте на третьем этапе кубка мира в Инсбруке. В общем зачёте кубка спринта 2020/2021 Семён Павличенко стал обладателем «бронзы».
спорт санный спорт Иркутская область Братск кубок мира
 
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