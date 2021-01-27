Спортсмен стал третьим в общем зачёте кубка спринта 2020/2021
Золотую и серебряную медали завоевал Семён Павличенко из Братска на кубке мира по санному спорта. Соревнования состоялись в Австрии 23 и 24 января.
- В индивидуальной гонке Семён Павличенко (1.39,777) занял второе место на этапе кубка мира в Иглсе, Австрия. Россиянин уступил победителю, немецкому саночнику Феликсу Лоху (1.39,771), по сумме двух заездов всего 0,006 секунды. Третьим стал также представитель сборной Германии Йоханнес Людвиг, - сообщает пресс-служба федерации санного спорта России.
По информации пресс-службы администрации города Братска, во второй день соревнований братчанин завоевал золотую медаль в спринте на третьем этапе кубка мира в Инсбруке. В общем зачёте кубка спринта 2020/2021 Семён Павличенко стал обладателем «бронзы».
Братский саночник взял две медали на кубке мира
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования проходили в Иркутской области
Чемпионами стали мужские команды по стрельбе из классического и блочного луков
Среди наград – 37 золотых
Рекламу показывают на остановках общественного транспорта
Мужская команда республики завоевала «серебро»
Спортсмен стал третьим в общем зачёте кубка спринта 2020/2021
Виктор Иванович Баранов скончался 26 января в связи с болезнью
Выставка откроется в краевом краеведческом музее
Дети своими руками сделали кормушки для птиц
Пострадавшая девочка лежит в детской республиканской клинической больнице
Сретенский острог называют жемчужиной Забайкальского края
Автомобилисты Бурятии поучаствовали в необычном опросе
Число выздоровевших от коронавируса перевалило за 31 тысячу
Школьники помогают формировать запас семян
В четверг ожидается усиление морозов