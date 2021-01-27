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Жители Бурятии готовы поехать за машиной мечты в любой город

Жители Бурятии готовы поехать за машиной мечты в любой город
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Автомобилисты Бурятии поучаствовали в необычном опросе

49% опрошенных жителей Бурятии готовы ради покупки машины мечты «поехать куда угодно». Об этом свидетельствует опрос автомобильного сайта «Дром».

- Дром решил узнать, готовы ли россияне купить автомобиль мечты в чужом городе. По результатам опроса 87% жителей России готовы поехать за машиной в другой населённый пункт, а больше трети (35%) — вообще «куда угодно». При этом 10% покупателей будут смотреть машины только в своём городе, а всего 3% опрошенных предпочли бы дистанционно приобрести автомобиль с доставкой «на дом», - сообщается на портале.

Отправиться за 100 км в одну сторону согласились 7% водителей, до 200 км — уже каждый десятый, до 500 км — 16%. Вариант ответа «До 1000 км» выбрали 20% респондентов Дрома.

— Живу в Омске. Ездил за машиной в Обнинск, Хабаровск, Москву, Бердск. Так что за действительно хорошим и редким экземпляром прикольно смотаться. Заодно и прокатиться. Либо цена очень хорошая, или просто редкий экземпляр. Понятно, что за каким-нибудь Kio Rio не поедешь, их и в своем регионе полно, — рассказал о своём опыте один из участников опроса.

В Санкт-Петербурге вариант ответа «Вообще не готов ехать. Смотрю в своем городе» выбирали в два раза чаще, чем в среднем по стране (20%). В Москве же ситуация схожа со всероссийской — не хотят никуда ехать 13% покупателей.

А жители ряда восточных регионов более легкие на подъём и готовы прокатиться за «мечтой». Ответ «За хорошим вариантом поеду куда угодно» в Якутии выбрали 74,6% опрошенных, в Забайкальском крае — 62,5%, а в Бурятии и Иркутской области — по 49% и 48% соответственно.



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