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Коронавирус подхватили ещё 205 забайкальцев

Коронавирус подхватили ещё 205 забайкальцев
Общество,  Фото:pixabay.com
Число выздоровевших от коронавируса перевалило за 31 тысячу

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 27 января в Забайкальском крае зафиксировано 205 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число забайкальцев, заболевших COVID-19 с начала пандемии, составило 33 588 человек.

За последние сутки 376 забайкальцев выздоровели от COVID-19. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 31 222 человек.

С начала прошлого года умерло 628 забайкальцев. В том числе последние сутки четыре человека.

В моногоспиталях региона 84 человека находятся в тяжелом состоянии, 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остается напряжённой. Вся ситуация в круглосуточном режиме контролируется оперативным штабом под руководством губернатора региона Александра Осипова.

Время ожидания скорой помощи сократилось до четырех часов, также уменьшился период ожидания результатов тестов, контролируется доступность оказания медуслуг в Чите и районах Забайкалья.

Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, напоминают в краевом правительстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус подобрался к отметке в 30 тысяч. За последние сутки диагноз подтвердили у 145 человек.
коронавирус
 
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