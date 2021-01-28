В Улан-Удэ температура ночью опускалась до -35
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 января по республике ночью без осадков, в утренние часы местами морозные туманы, днём по Прибайкалью и южной половине республики местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с.
Температура ночью -33, -38, местами -43, -48, по Прибайкалью и юго-западу и югу при облачности -25, -30, днём -21, -26, местами -14, -19, по северу местами -29, -34.
В Улан-Удэ без осадков, завтра вечером слабый снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -33, -35, днём -21, -23 градусов.
В Бурятии днём до -34
Общество, Фото:
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