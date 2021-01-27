Школьники помогают формировать запас семян
В Бурятии сотрудники Буйского лесхоза и лесничества совместно с членами школьного лесничества «Юный лесовод» собрали более 30 кг шишки сосны.
Перед сбором лесники провели инструктаж для ребят – рассказали и показали, какие шишки можно собирать, а также напомнили о правилах безопасности.
- Я узнал много интересного, например, что не каждая шишка годится для сбора. Прежде всего, шишка не должна иметь никаких повреждений, а также должна быть крупной и не раскрытой. Я бы хотел узнать, как перерабатывается шишка, а затем самостоятельно вырастить дерево, - поделился юный лесник Миша.
Ребята очень быстро втянулись в работу и с азартом собирали шишки. Юные лесники задавали много вопросов о том, как перерабатывается шишка, и что в дальнейшем происходит с семенами сосны.
- Нам очень приятно, что ребята со всей ответственностью подходят к таким мероприятиям и вносят значимый вклад в восстановление лесов республики. После того, как мы закончили сбор, ребята захотели участвовать в посадке саженцев, - рассказывает сотрудник Буйского лесничества Любовь Сумцова.
Всего лесники Бичурского района заготовили около трёх тонн шишки. Так лесники формируют запас семян лесных растений.
Сдать шишку в лесхоз может каждый желающий. Шишку сосны принимают сотрудники Бичурского, Буйского, Заиграевского, Заудинского, Иволгинского, Курумканского, Кабанского, Кикинского, Кяхтинского, Селенгинского, Усть-Баргузинского и Хандагатайского лесхозов, отмечают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии дети помогают лесникам с шишками
Общество, Фото:
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Школьники помогают формировать запас семян
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