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Забайкалец с катком в огороде стал звездой соцсетей

Забайкалец с катком в огороде стал звездой соцсетей
Общество, 
Пользователи долго выясняли, откуда конькобежец – из Бурятии, Якутии или Забайкалья

Жители Бурятии в соцсетях оценили по достоинству видео, где пожилой мужчина залил каток на своём огороде и лихо рассекает на коньках. Как выяснилось, герой видео – 60-летний Дамба Жамбалов из села Сахюрта Забайкальского края. Благодаря ролику, ставшему вирусным, он неожиданно для себя стал звездой социальных сетей. Историю мужчины рассказали портал «Твой Дальний Восток. Бурятия» на «Яндекс.Дзене» и Telegram-канал «Степной дозор».


«Твой Дальний Восток. Бурятия» отмечает, что ролик был опубликован в паблике «Азиаты России» в Instagram, число подписчиков которого насчитывает более 66 тысяч человек. Число просмотров видео составило 16 тысяч.

- Под роликом в пабликах несколько сотен комментариев: одобрительные смайлики, лайки, а кто-то даже предлагал устроить соревнования. Также в комментариях пользователи долго выясняли, откуда конькобежец. Варианты были разные: Бурятия, Якутия, Тува, Иркутская область. Мы всё узнали! Дамба Жамбалов живёт в селе Сахюрта Забайкальского края. Несмотря на свои 60 лет, он ведёт активную жизнь. Например, каток в огороде заливает уже 8 лет, не только для себя и своих внуков, но и для всей округи. При этом, кто выложил ролик в соцсети, мужчина не знает, - говорится в материале портала.

На записи Дамба Жамбалов с удовольствием катается на коньках в своём огороде.

- Я не знаю, кто выложил ролик. Дети потом показали, объяснили, почитал комментарии. Писали: молодец, что ведёт здоровый образ жизни. Приятно, конечно. Мы же с детства привыкли, кататься, играть на улице, на природе. Снежки, лыжи, сани, коньки: вот так развлекались в детстве. Сейчас молодёжь больше дома сидит в интернете, - отметил звезда соцсетей.

Далее сообщается, что огород Дамбы Цынгеевча способен удивить не только зимой: вот так он выглядит летом.


«Выращиваем морковь, свеклу, лук, перцы, а также арбузы, дыни: всё для себя и родных. Лишнее продаём или раздаём», - скромно говорит Дамба Цынгеевич.

На самом деле семья Жамбаловых действительно раздаёт выращенный урожай.

- Мы в одно время проводили праздник арбуза, раздавали их соседским детям. В этом году всем ветеранам раздавали капусту. Деревня у нас большая, чтобы никого не обидеть, мы обратились в администрацию села и по списку раздавали: больше 30 человек, получилось, ну, в основном бабушки. Они знают, что такое труд, все удивлялись, что бесплатно: столько хороших слов нам сказали, благодарили. По-бурятски есть такое понятие «буин хуряана», но это же нам благо, когда люди хорошо думают, - говорит жена Дамбы Цынгеевича Соелма Жамбалова.

Супруги вместе уже 34 года, все это время они живут в Сахюрте. Соелма Жалсаповна работает в школе учителем, а Дамба Цынгеевич дома, на хозяйстве.

- Я ничего в огороде ничего не делаю, честно я вам скажу. Огород - это его увеличение. У учителей же работа до июля, потом немного помогаю с сорняками, а так все он, - смеётся супруга.

При этом семья Жамбаловых поднимает настроение односельчанам и родным в интернете. Супруги снимают видео о своей жизни и монтируют под любимые бурятские песни.

- Надоело, что все отправляют одинаковые картинки в вайбере, а мы решили делать такие ролики про нас, - говорит Соелма Жамбалова.



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